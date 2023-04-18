韩央行加快引入实时全额结算系统

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韩国国际广播电台报道：韩国银行（以下简称“央行”）正式推动引入不存在信用风险的实时全额结算系统（RTGS:Real Time Gross Settlement）。央行还将在年内启动使用二维码的数字现金卡ATM机存取款服务，并开展央行数字货币的进一步模拟实验和研究。央行在27日公布的《2022年支付结算报告》中表示，为提高快速转账系统的稳定性，推动引入实时全额结算系统，年内将制定相关综合计划。目前，国内银行间的小额交易采取“延期净额结算”方式，即央行在交易第二天上午11时结算银行间差额，在此之前则由各银行自行垫付。不过这种方式存在信用风险。例如，若像美国硅谷银行一样在短短一两天内破产，其交易对象银行则无法在第二天获得净额结算，从而导致信用风险传导。实时全额结算系统则在每笔交易发生的即时完成结算，其最大优势是不存在信用风险，代表性案例有美联储即将于今年7月推出的即时支付系统FedNow。欧洲央行也建立了实时全额结算系统，2012年瑞典率先引入，近期俄罗斯、巴西、匈牙利、加拿大、澳大利亚、香港等地的央行和民间企业也纷纷推出该服务。另外，央行将在年内启动二维码存取款服务，只需扫一扫二维码，便可使用数字现金卡在ATM机上存取款。目前，数字现金卡只能通过安卓系统智能手机在支持NFC（近距离无线通讯技术）功能的ATM机上使用。以去年底为准，不支持NFC功能的ATM机占比达57%。采取二维码方式后，所有储存在手机里的数字现金卡均可在ATM机上存取款。央行还将继续进行央行数字货币实验和研究。央行将与国内外机构、民间共同研究央行数字货币的运用案例，并扩大与金融机构的联动实验。不过央行在报告中指出，尚未就是否发行央行数字货币做出决定。