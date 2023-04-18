美国会议员评尹锡悦演讲：深化韩美同盟关系

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韩国国际广播电台报道：正在对美国进行国事访问的韩国总统尹锡悦当地时间27日在美国参众两院发表演讲后，美国国会议员们各自在推特等社交网站上作出了评价。美国总统拜登的亲信、特拉华州民主党籍参议员克里斯·孔斯评价说，尹锡悦总统的演讲强调了韩美同盟的重要性，韩美同盟是东亚地区安全的基础。孔斯表示，韩美同盟70年间，两国关系更加紧密和坚强。拜登总统宣布加强对北韩延伸威慑，彰显了其维护韩半岛和平与稳定的强而有力的领导力。美国众议院外交事务委员会印度太平洋小组委员会干事、加利福尼亚州民主党籍议员阿米·贝拉强调，韩国总统面向美国国会发布的信息十分明确，目前韩美同盟关系正处在有史以来最为坚强的阶段，我们将面向打造自由、开放、和平的印度太平洋地区深化伙伴关系。得克萨斯州民主党籍众议员希拉·杰克逊·李也在推特上表示，我对能够欢迎尹锡悦总统的到访感到十分荣幸。祝贺韩国在维护自由、民主和人权方面所取得的成就。我们颂扬为自由和民主主义而战的韩战参战勇士们。明尼阿波利斯民主党籍参议员艾米·克罗布查等议员也在推特上纷纷介绍了应邀出席此次演讲的地方选区韩裔人士。内布拉斯加州共和党籍众议员唐·培根表示，尹锡悦总统在国会发表演讲时，向为韩国今天所享有的自由和繁荣作出贡献的韩战美军参战勇士表示了感谢，愿上帝保佑韩战参战勇士们。