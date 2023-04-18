韩3月生产增1.6% 消费增0.4%

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韩国国际广播电台报道：3月，韩国产业生产和消费有所增加，设备投资有所减少。统计厅28日发布的“3月产业活动动向”资料显示，3月产业生产指数为111.6(2020年=100)，环比增加1.6%。具体来看，建设业生产减少，但矿工业、公共行政和服务业生产有所增加。生产增幅创去年3月（+1.9%）以来的最大值。整体产业生产继2月（+0.7%）之后继续保持增加势头。整体产业生产去年10月起连续两个月减少，随后去年12月有所回升，今年1月则持平。从各行业来看，在矿工业生产方面，电力、天然气业生产有所减少，但制造业生产有所增加，矿工业生产环比增加5.1%。在制造业方面，虽然通信、广播设备生产（-31.5%）有所减少，但半导体（+35.1%）、汽车（+6.5%）等有所增加。半导体生产环比大幅增加，但同比则减少26.8%。服务业生产也增加0.2%。其中，信息通信生产(-2.0%)有所减少，但金融·保险 (+1.8%)和房地产(+3.1%)有所增加。消费也由于汽车燃料和家电产品等销售增加而上升0.4%。消费去年11月以来连续三个月减少，2月开始连续两个月增加。另外，设备投资环比减少2.2%。特殊产业用机器等机械类投资(+0.5%)有所增加，但船舶等运输设备(-9.7%)有所减少。