韩总统室：韩美首脑就减轻韩国企业负担达成协议

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韩国国际广播电台报道：针对有声音质疑此次韩美首脑会谈并未提出可减轻韩国企业因美国实施《芯片法案》等经济法案而产生负担的解决方案，韩国总统室表示，两位首脑此次也就努力减轻韩国企业负担和减少不确定性欣然达成了协议。总统室经济首席秘书崔相穆当地时间27日在位于美国华盛顿的新闻中心表示，有声音质疑此次访问并未能找到有关《通胀削减法案》（IRA）和芯片问题的具体解决方案，崔相穆对此作出了上述说明。崔相穆表示，《通胀削减法案》和《芯片与科学法案》是美国为促进对其境内投资和加强以美国为中心的供应链而提出的产业政策的结果，为了促使美方对我方适用例外措施，需要两国间进行大量技术性和细致的磋商。崔相穆说，两国首脑在大框架下制定了减轻韩国企业负担的方针，今后将继续进行与此相关的后续工作磋商。政府认为美方已在很大程度上反映了韩方立场，因此有关上述法案的问题并未被纳入此次首脑会谈的主要议题。美国总统拜登26日在韩美联合记者会上回答有关“美国限制在中国制造芯片，但由于美中竞争，韩国等同盟国遭受了损失”的提问时表示，《芯片与科学法案》旨在稳定芯片供应链，并非针对中国，通过该法案可在韩国创造就业机会，因此是互利双赢。崔相穆表示，以尹锡悦总统对美国进行国事访问为契机，迄今两国已签署了50余份谅解备忘录，其中近一半涉及生物领域，两国合作正在扩大至研发乃至医疗机构、数字健康等医疗新兴领域。