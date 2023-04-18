尹锡悦结束对美国宾访问 朝野评价不一

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦结束为期7天的对美国宾访问，于4月30日抵达首尔。尹锡悦于上月24日启程访美，首先在华盛顿与美国总统拜登举行首脑会谈、出席国宾晚宴、在美国国会发表演讲、访问美国国防部五角大楼。随后，尹锡悦前往波士顿，在哈佛大学发表政策演讲。此次访问在韩美同盟70周年之际成行，尹锡悦致力于通过此行加强延伸威慑力，并通过尖端技术同盟推动两国合作多边化。尹锡悦离开美国后，拜登在推特上发帖强调韩美同盟，尹锡悦也回应说，韩美同盟是“必须完完整整地留给下一代的宝贵遗产”。总统室表示，韩美首脑签署的《华盛顿宣言》加强了延伸威慑机制的执行力，直接关系到国民经济的经济安全合作得到了深化，韩美尖端技术同盟、人员和文化交流得到了扩大。为使访美成果得到具体落实，政府将于本月初以经济部门长官为中心，讨论关于加强供应链的磋商等推进计划。朝野对总统室公布的成果予以了截然相反的评价。执政党国民力量党表示，韩美通过《华盛顿宣言》分享了同盟未来愿景，为了国家利益，国会也应专注于相关后续措施。民主党则对《华盛顿宣言》的实效性提出质疑，并称有关经济成果也被过度夸大，此行实质上是“空手而归”。尹锡悦将于2日主持国务会议，亲自向国民说明访美成果。