韩连续14个月现贸易逆差 上月规模为26.2亿美元

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韩国国际广播电台报道：伴随着全球经济衰退和半导体行业情况低迷，韩国贸易收支连续第14个月出现逆差。产业通商资源部1日公布的《4月进出口动向》显示，上月出口496.2亿美元、进口522.3亿美元，贸易逆差为26.2亿美元。这是韩国贸易收支自去年3月以来连续14个月出现逆差，持续时间为1995年1月至1997年5月连续17个月逆差以来最长。不过产业部表示，逆差规模于今年1月触及125.2亿美元的峰值后持续回落，2月为53亿美元、3月为46.3亿美元。4月出口额同比下滑14.2%，自去年10月以来连续减少7个月。其中汽车、船舶出口同比分别增长40.3%、59.2%；半导体出口则骤减41%，显示面板（-29.3%）、石油制品（-27.3%）、石油化学（-23.8%）、钢铁（-10.7%）出口也分别出现了不同程度的下滑。从出口对象地区来看，对欧盟、中东出口分别增长9.9%、30.7%，对中国、亚洲出口则分别下滑26.5%、26.3%。对美国出口小幅下滑4.4%。上月进口减少13.3%。原油、天然气进口分别下滑30.1%、15.5%，半导体设备和二次电池原材料进口则出现增长。产业部表示，短期内将挖掘朝阳出口产品，提供有针对性的集中援助，缓解出口低迷和贸易逆差；同时将积极扶助企业寻找商务机会、开拓美国市场，确保访美成果能够转化为出口扩大的机会。