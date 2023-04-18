日本启动将韩国重新列入出口白名单的程序 韩政府表示欢迎

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韩国国际广播电台报道：日本经济产业省4月28日宣布启动将韩国重新列入白名单（出口审批优惠待遇国）的程序。经济产业省当天在新闻资料中表示，“为将韩国列入《出口贸易管理令》附表第三类国家（白名单），启动对《出口贸易管理令》局部修改政令案的意见听取程序”。经济产业省表示，在4月10日到25日期间，与韩国产业通商资源部总共进行了8天的出口管理政策对话，对韩国的出口管理体系、制度、运行现状及实效性进行了严格检验，确认韩方的应对体系拥有与我国相同水平的实效性。对此，共同社报道说，经济产业省取消了将韩国剔除出白名单的措施，重新将韩国指定为优惠待遇国。日本NHK电视台也报道说，经济产业省重新研究了取消韩国优惠待遇对象国（白名单）地位的措施，宣布重新将韩国列为对象国，今后将进行政令修改等程序。由此，韩日经济关系中的问题得到了解决。上月25日，经济产业大臣西村康稔还就将韩国重新列入白名单事宜做出了谨慎表态，称将慎重观察韩方的行动；时隔3天便改变了立场。外界关注，日本在韩美首脑会谈（美国当地时间26日）后公布了白名单相关措施。韩美首脑在会谈上提出有必要加强韩美日三边合作。政府对日本启动白名单相关程序表示欢迎。产业部当天发表立场说，“对日本启动政令修改意见听取程序表示欢迎，期待相关程序能够尽早完成”。日本将在意见听取程序结束后召开相当于国务会议的阁议，做出最终决定。我国政府于4月24日在官报上刊登了将日本重新列入白名单的《战略物资进出口告示》。