韩日政府就岸田文雄5月初访韩进行协调 首脑互访实际上已恢复

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韩国国际广播电台报道：据确认，韩日两国政府正就日本首相岸田文雄5月初访问韩国并在首尔举行韩日首脑会谈进行协调。总统室有关人士4月29日在与KBS的通话中表示，“目前尚未作出任何正式决定”，不过正就岸田文雄在5月19日至21日在日本广岛举行的G7峰会开幕前访韩的方案进行讨论。韩国总统尹锡悦曾于3月16日至17日访日。有意见认为，双方有望以5月G7峰会为契机再次举办首脑会谈。不过由于此次G7峰会在日本举行，比起尹锡悦连续2次访日，岸田文雄首先回访的方式更为自然。韩日首脑在尹锡悦访日期间就恢复两国首脑互访达成了协议。2018年2月平昌冬奥会期间前首相安倍晋三访问韩国之后，日本首相迄今再未访问过韩国。岸田文雄自2021年10月就任以来，尚未对韩国进行过访问。韩国政府为改善韩日关系率先公布了日帝强征劳工赔偿问题解决方案，岸田文雄或借访韩之机公布进一步的回应措施。共同社等日本媒体29日报道说，岸田文雄推进访韩是为了在下月广岛G7峰会前增进两国关系，也是为了改善两国关系、共同应对北韩的弹道导弹项目。岸田文雄邀请尹锡悦出席5月举行的G7峰会，届时双方还将举行首脑会谈。因此若此次访韩成行，相当于两国首脑自3月起每月举行一次双边会谈。另外，韩美日三国首脑有望在G7峰会期间举行三边首脑会谈。