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韩国国际广播电台报道：韩国总理室2日透露，国务总理韩德洙将于本月4日至11日对英国、瑞典、奥地利、罗马尼亚欧洲四个国家进行为期八天的访问。在此次巡访中，韩德洙将加强与分享民主主义、人权等普世价值的欧洲国家的合作，并谋求在经济安全、尖端产业、防卫产业、核能发电领域的合作。韩德洙还将呼吁各国对韩方申办2030釜山世博会予以关注和支持。当地时间6日韩德洙将作为韩国政府代表出席在英国伦敦威斯敏斯特教堂举行的国王查尔斯三世加冕典礼。总统室表示，韩德洙总理将与出席加冕典礼的英联邦非洲国家的首脑会晤，就加强双边合作方案进行讨论，并呼吁各国对韩方申办2030釜山世博会予以支持。韩德洙将于7日至8日访问今年上半年欧盟轮值主席国瑞典。将在瑞典斯德哥尔摩与瑞典首相克里斯特松会晤，呼吁韩战参战国家、中立国监督委员会成员瑞典对韩半岛和平持续予以关注和支持。8日至9日，韩德洙将对奥地利维也纳进行为期两天的正式访问，与奥地利总理卡尔·内哈默会晤，并与当地经济界人士和当地韩侨举行恳谈会。9日至10日，韩德洙将对东南欧国家罗马尼亚进行正式访问，将与罗马尼亚总理尼古拉·丘克会晤，就增加港湾设施、核电和军工产业等领域的合作方案进行讨论。