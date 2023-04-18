尹锡悦总统在国务会议上说明访美结果

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦2日在国务会议上亲自说明了上周访问美国的结果。尹锡悦总统表示，同盟的领域比以前大幅扩张。据KBS记者报道，尹锡悦总统表示，从韩国战争到今天的繁荣，美国给予了很大的帮助。此次访美期间，代表国民向美国表示了感谢。尹锡悦总统说：“在国家关系中，若有感激之情，就应该向对方国表达谢意，这样才能体现出国格”尹锡悦总统将其访美最大的成果视为包含加强延伸威慑力方案的《华盛顿宣言》，韩美同盟发展成为以核为基础的关系。尹锡悦说：“不是依赖于对方善意的假和平，而是应该以压倒性的力量来实现和平，构建一个能让下一代抱有远大梦想的坚实的安保体系。”尹锡悦还强调说：“韩美同盟开始了新的变化，同盟领域从安保和产业扩展到了科学技术、文化、信息等领域。在经济领域，不仅是半导体、电池、小型核反应堆等新兴领域也将加强合作。为了开发新技术，他决定将政府和民间、学术界之间的合作模式更加系统化。尹锡悦说：“韩美同盟作为尖端科学技术同盟，将为扩大两国国民和全球人的自由与繁荣做出巨大贡献。以尖端领域和文化产业等为中心，美国企业对韩国的投资也会持续增加。尹总统还特别指示行政部门准备后续措施，使访美结果得到更好的落实，并让青年们着实感受得到其成果。