金正恩让女儿出现在正式场合是为了牵制金与正

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韩国国际广播电台报道：有分析认为，北韩劳动党总书记金正恩作为世袭体制的象征，经常让女儿出现在正式场合，以此来牵制妹妹金与正。曾担任北韩外交官后投奔韩国的前国家安全战略研究院副院长高永焕(音译)在2日报道的《日本产经新闻》采访中表示，以金正恩政权下逃离北韩的北韩前任高层官员的证言等为基础做出了上述判断。前国家安全战略研究院副院长高永焕注意到，自去年11月以来，北韩国务委员长金正恩的女儿金主爱和父亲一起频频出现在公开场合，媒体多次拍摄到北韩劳动党中央委员会副部长金与正从位于中央的金正恩父女旁边移到最边上的位置。高永焕前副院长指出，北韩媒体的报道不存在偶然性，这分明是有意安排的。他分析说，金正恩为了抑制过于突出的妹妹金与正的影响力，有意公开能够对外留下柔和印象的女儿，使金与正能够集中于原有分内的职责，即应对韩国和美国等外交政策。但是高永焕前副院长预测，金正恩的接班人不会是女儿，而是还没有正式公开露面的儿子的可能性很大。据悉，金正恩委员长和夫人李雪主之间除了女儿金主爱之外，还有2010年出生的长子和2017年出生的次子。高永焕前副院长指出，在北韩女性不可能成为最高领导人，并预测两个儿子中的一个很有可能成为下一个接班人。因为在北韩，父系血统主义根深蒂固，所以对女性参与政权斗争的排斥感很强。据悉，金正恩委员长的子女三兄妹与在瑞士留学的其父金正恩不同，他们并没有选择出国留学，而是在平壤接受各领域优秀教授的个人教育。