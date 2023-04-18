韩中日三国财长：加强经济合作

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韩国国际广播电台报道：韩国、中国、日本财长在对三国间经济合作的减少给予关注的同时做出承诺，为恢复经济加强合作。韩国企划财政部2日表示，在仁川松岛举行的韩中日财长和央行行长会议上进行了上述内容的讨论。三国财长、中央银行总裁一致认为，虽然韩国、中国、日本有着非常密切的经济关系，但商品、服务交易等经济合作关系却有所松懈。为了尽早克服新冠疫情所带来的负面影响，快速而持续地恢复经济，三国之间的合作关系尤为重要。韩中日财长及中央银行总裁会议具有事前检阅"东盟+3财长及中央银行总裁会议"议题，并讨论三国间经济合作方案的协议体性质。当天的会议是时隔四年的面对面会议。韩国经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐在会议开幕词中表示， 韩中日三国在全球经济中所占的比重超过20%，在东盟+3地区达到80%。韩中日三国的合作对韩国、中国、日本各国和东盟+3地区乃至全世界都至关重要。韩中日合作可以成为世界经济快速、可持续复苏的引擎。秋庆镐副总理表示，从这个角度来看，以全球重新对外开放为契机，不仅要扩大金融、贸易、投资等经济领域，还要在旅游、文化、人际交流、政策互助等多个领域正式扩大韩中日三国间的合作，韩国将发挥积极的作用。三国财长和央行行长在此次会议上讨论了加强东盟+3金融合作的方案。秋庆镐副总理在谈到韩国经济问题时表示，今年下半年以后韩国经济将逐渐恢复，明年的增长势头将比今年有所改善。物价自去年7月达到最高点后，上升压力正在持续减弱。