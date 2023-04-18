四月份韩国消费者物价上涨3.7%

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韩国国际广播电台报道：上月韩国消费者物价上涨3.7%，在时隔1年2个月之后其增加幅度呈现减少势头。据分析，石油类价格持续回落，拉低了物价上升率，但是外出就餐等个人服务物价出现了较大的增幅。据韩国统计厅2日发表的四月份消费者物价动向报告显示，上月消费者物价指数为110.80，比一年前的同期上升了3.7%。消费者物价指数上升率去年2月达到3.7%之后，持续呈现上升趋势，直到去年7月达到了6.3%。进入今年以来，1月份为5.2%，2月份为4.8%，3月份为4.2%，消费者物价升幅持续放缓，到了4月份降至3%左右。消费者物价上涨率放缓受工业产品尤其是石油价格下滑的影响最大。另外，4月份服务价格同比上涨了4%。尤其是个人服务价格上涨了6.1%，其涨幅比3月份的5.8%进一步扩大。在个人服务领域，外出就餐价格上涨幅度比3月份（7.4%） 更大，上升了7.6%。外餐以外的个人服务价格上涨5%，创下2003年11月（5%）以来的最高值。统计厅经济动向统计审议官金宝京(音译)表示，随着农畜产品、工业产品、电力、天然气费用上升幅度的放缓,部分服务物价上涨幅度小幅上升,但总体指数却有所下降。虽然今年下半年整体物价可能会稳定,但电力、天然气费用上调时期或油价等国际原材料价格和汇率等不确定性依然会较高。