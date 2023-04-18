韩龙山美军基地部分地皮建成儿童花园 4日起对外开放

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韩国国际广播电台报道：韩国龙山基地在长达120年的时间里是日军和美军的领土，对韩国人来说曾是禁地。不过如今龙山基地的一部分被改造为儿童公园，4日起将对外开放。在总统尹锡悦就任一周年之际，总统室宣布将该公园命名为“龙山儿童花园”，并准备各种活动、加强与民众的沟通。1904年，龙山是日军的驻扎地，日军撤离后，美军又驻扎此地。这片位于首尔市中心的地区在100年的时间里曾是禁地，如今其中一部分终于变身为向民众开放的公园。美军去年返还的龙山基地地皮中，约30万平米被打造为“龙山儿童花园”，4日起向公众开放。美军军官使用过的宿舍外观被保留，内部改造为宣传馆和小型图书馆；四个棒球场则改建为市区内难得一见、规模达6万平方米的大型草坪。站在开放的草坪上可以看到总统室大楼。经过一年的准备，儿童花园在龙山公园正式开放之前首先对外开放。总统室介绍说，在尹锡悦总统就任一周年之际，此举兑现了总统"进一步走近国民"的承诺。尹锡悦事先参观了龙山儿童花园并表示，希望儿童花园能成为市民的空间。尹锡悦表示，孩子们可以在草坪上随心玩耍，我们正在另一边修建喷水庭院，等天气再热一些，孩子们就能够像在市厅前的喷水广场一样，在这里玩水。总统室表示，考虑到此处曾驻扎军队，为保护民众安全，对整个地面进行了填埋工作；今后还将定期检测户内外空气质量，并对外公开检测结果。龙山儿童花园周二至周日开放，有意参观者须提前在官网预约。