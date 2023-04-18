尹锡悦：将积极参与亚洲国家构建合作供应链的行动

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦出席亚洲开发银行（简称亚行）理事会年会开幕式并表示，“将积极参与亚洲国家构建合作供应链的行动”。亚行理事会第56届年会3日在仁川松岛举行，这是新冠疫情暴发后首届以面对面形式举行的年会。尹锡悦在年会上表示，“韩国在半导体、二次电池、生物等新产业领域拥有全球最高水平的生产技术和制造实力，是核心伙伴”。尹锡悦还表示，“为实现地区成员国的共同繁荣，将分享韩国经济的发展经验，并在气候变化、数字鸿沟等领域展开积极、贡献性的外交”。他说，正如韩国在去年11月东盟峰会上公布的印太战略中所指出的，“将基于包容、互信、互惠三大合作原则，为印太地区的经济开发合作做积极贡献”。尹锡悦指出，新冠疫情暴发后，世界经济遭遇巨大困难，“地缘政治矛盾、乌克兰战争、保护主义扩散等导致全球供应链断裂，成为了新的挑战因素”。尹锡悦还指出，“消除在数字转型过程中不断扩大的国家间、地区间、阶层间数字鸿沟，实现碳中和以应对气候变化是我们必须共同解决的新挑战”，“这类挑战要求各国展开紧密联合与合作”。另外，韩国政府和亚行在本届年会上宣布联合建立气候技术中心。尹锡悦强调，该中心将打造成为政府和民间企业分享技术、知识和网络，携手解决问题的平台。本届年会将于本月5日落幕。政府预计，包括亚行成员国财长和央行行长等各国代表团、国际机构、记者在内，总计将有超过5000人出席。