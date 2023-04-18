韩国务总理启程访问欧洲四国 将出席查尔斯三世加冕典礼

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韩国国际广播电台报道：韩国国务总理韩悳洙4日启程，对英国、瑞典、奥地利、罗马尼亚展开为期8天的访问。这是韩悳洙去年5月就任以来的第六次海外出访、第三次多国巡访。韩悳洙将代表韩国政府出席英国国王加冕典礼，并与各出访对象国领导人举行会谈。韩悳洙将寻求与欧洲国家在经济安全、尖端产业、军工产业等领域展开合作，并呼吁各国在6个月后的世博会举办地最终投票中支持釜山。韩悳洙将于当地时间6日代表韩国政府出席在英国伦敦威斯敏斯特大教堂举行的国王查尔斯三世加冕典礼。加冕典礼前一天，他还将出席查尔斯三世主持的招待会，并与各国领导人会面。另外，韩悳洙将与部分英联邦非洲国家首脑举行正式会谈。韩悳洙将于7日至8日访问欧盟主席国瑞典。将在斯德哥尔摩同瑞典首相乌尔夫·克里斯特松举行会谈，呼吁瑞典持续关注并支持韩半岛和平。此外，北欧地区首家韩国文化院将在韩悳洙访问期间揭牌成立。韩悳洙将从8日起对奥地利首都维也纳进行为期2天的正式访问。奥地利总理卡尔·内哈默去年邀请韩悳洙在两国建交130周年之际正式访问该国。韩悳洙将同内哈默会晤，并出席当地经济界恳谈会、侨胞恳谈会等。韩悳洙将于8日至9日对罗马尼亚进行正式访问。为纪念两国关系提升为战略伙伴关系15周年，罗马尼亚方面邀请韩悳洙访问该国。他将同罗马尼亚总理尼古拉·丘克举行会谈，讨论增进两国在港湾基础设施、核电、军工等领域合作的方案。