韩总统室：韩日首脑7日举行会谈 探讨安全、产业、科技合作等事宜

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室宣布，总统尹锡悦同日本首相岸田文雄将于7日在龙山总统室举行首脑会谈。总统室发言人李度运表示，韩日首脑将先后举行个别幕僚陪同出席的少数会谈、讨论多项问题的扩大会谈，就安全、尖端产业、科技、青年交流、文化合作等两国共同关心的主要事务进行磋商。两国首脑将在会谈后的联合媒体见面会上亲自说明会谈结果。随后韩日首脑夫妇将出席正式晚宴。晚宴场所为位于汉南洞的总统官邸，目前两国正进行最终协调。李度运表示，岸田文雄首相此次访韩意味着两国首脑互访正式启动。日本国家安全保障局局长秋叶刚男转达了岸田文雄首相的口信，岸田文雄首相高度评价主导改善韩日关系的尹锡悦总统有勇气的决断，希望多少能够予以回报，因此决定进行此次回访。据悉，此次会谈的结果不太可能以联合声明等形式发表。总统室有关人士表示，虽然会举行联合媒体见面会，但是发布联合宣言的可能性不大。部分分析认为，韩日政府有可能宣布建立青年基金。对此，这名有关人士表示，包括韩日在内的所有国家首脑在磋商时都非常重视青年问题，因此可能会就相关问题进行讨论。另外，对于两国首脑会否讨论对日本福岛核污水另行展开联合调查的问题，这名有关人士表示，目前关于会谈议题的磋商还未结束，不清楚会得出怎样的结论；如果我方认为这是一个重要的问题，不会刻意将之排除在外。