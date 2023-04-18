韩美日三国潜艇指挥官首次同登美“缅因”号战略核潜艇

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国、日本的潜艇指挥官首次共同登上搭载有战术核弹头的美国战略核潜艇。美国国防部4日通过国防视频信息分发系统（DVIDS）公布，上月18日，韩国海军潜艇司令李寿烈（音）少将、美国第7潜艇战团团长里克·希夫准将、日本海上自卫队潜艇舰队司令俵千城访问关岛美军基地，并一同登上“缅因”号战略核潜艇。希夫表示，此次登舰体现了我方与韩国、日本的特殊关系，以及我方对所有盟友固若金汤的承诺，战略核潜艇是美国核遏制力中极为有效、稳定且具有决定性的因素。这是韩军潜艇司令首次登上正在执行作战任务的美国战略核潜艇，也是韩美日三国潜艇指挥官首次共同登舰。战略核潜艇被认为是美国核战力中最隐秘的资产。此次韩国军指挥官登舰证明了韩美同盟的牢固，也向持续进行核和导弹挑衅的北韩发出了强烈警告。军方有关人士表示，海军潜艇司令官于4月18日同美军第七潜艇战团团长、日本海上自卫队潜艇战队司令官共同访问了正在执行作战任务的美国俄亥俄级弹道导弹潜艇“缅因”号。这名人士还表示，此次访问旨在应对北韩日益升级的核和导弹威胁、现场确认美国提供延伸威慑的能力、加强潜艇部队指挥官之间的交流与合作。上月26日、即韩美首脑会谈前一天，美军破例公开了执行补给任务的俄亥俄级战略核潜艇“缅因”号进驻太平洋关岛基地的照片。战略核潜艇和攻击型核潜艇是出动至韩半岛附近的美国主要战略武器，战略核潜艇的位置极少公开。俄亥俄级战略核潜艇搭载有小功率核弹头W76-2。韩美首脑会谈签署的《华盛顿宣言》明确指出，为定期、显著增强延伸威慑力，战略核潜艇将进驻韩国。有分析认为，“缅因”号将在本月19日至21日日本广岛G7峰会期间抵达韩国。