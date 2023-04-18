尹锡悦总统：儿童是国家的主人和希望

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韩国国际广播电台报道：5月5日是韩国儿童节，尹锡悦总统当天表示，儿童是国家的主人公，也是国家的未来和希望。尹锡悦当天在社交媒体facebook上写道，希望儿童能一直怀抱着美好的梦想，茁壮成长。另外，尹锡悦还提到4日龙山驻韩美军返还的部分地皮重新开放为“龙山儿童花园”，并表示，在总统办公室可以看到孩子们开心玩耍的模样，将努力使孩子们更加幸福、培育梦想。儿童节到来之际，韩国朝野都祝福孩子们生活幸福，并承诺打造安全社会。执政党国民力量党首席发言人刘相凡5日通过评论表示，将努力使韩国所有地方都能成为孩子们实现梦想和希望的幸福游乐场。刘相凡表示，童年之所以重要，是因为我们对这段时期的记忆最长久。因此，大人们有义务让孩子们记住一个幸福的童年。谈到最近在龙山开始运营的"龙山儿童花园"时，他说，4日，在总统室前的美军基地返还地皮上建成的儿童公园开放，尹锡悦总统表示将把这里打造成孩子们的专用空间。最大在野党共同民主党首席发言人权七胜表示，将竭尽全力为孩子们打造幸福安全的大韩民国。他指出，所有儿童都应在父母和社会的爱护、照顾下幸福成长，然而现实并非如此。韩国儿童和青少年的幸福指数在经济合作与发展组织(OECD)成员国中排名倒数第一，遭受虐待的儿童人数每年都在增加。他表示，这是我们所有人的责任，我们的社会应该坚定“共同养育”的共识，打造孩子们幸福生活的国家、父母能够放心安全地养育孩子的国家、尊重作为权利当事人的孩子们的心声的国家。另外，原定在全国各地举行的儿童节活动因恶劣天气而大量延期或取消。