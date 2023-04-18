研究：火星-18型或为可搭载多弹头的洲际弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：有分析认为，北韩的固体燃料洲际导弹"火星-18型"很有可能是可搭载多弹头的导弹。韩国国防研究院研究委员申承基（音）在3日发表的《火星-18型首次试射评价及含义》报告中分析称，北韩的火星-18型是以单一弹头搭载型导弹 “白杨-M”（Topol-M）的改良版、即“亚尔斯 ”多弹头搭载型洲际导弹为目标而开发的。“白杨-M”是俄罗斯于20世纪90年代到21世纪开发的三级固体燃料洲际弹道导弹，“亚尔斯”是“白杨-M”的多弹头改良版。申承基认为，按照全长来看，火星-18型可能略大于亚尔斯。据估算，火星-18型长23米左右，直径大约为2米，重量为55~60吨。另外，鉴于北韩的固体燃料发动机技术落后于美国和俄罗斯，火星-18型火箭的发射重量对搭载重量比估计在"2%左右"。这意味着55~60吨左右的火星-18型最多可搭载1.2吨左右的弹头。申承基分析说，在这种情况下，火星-18型有可能可搭载类似于“白杨-M”的500千吨级单一弹头或3枚与“亚尔斯”水平相似的150到200千吨级弹头。500千吨级的威力是二战期间美国投向广岛的原子弹“小男孩(LittleBoy)”的30倍以上。申承基表示，据评估，火星-18型实际上相当于使用固体燃料发动机的洲际弹道导弹初期型号，今后北韩很有可能公开改良版，改良版的射程将扩大，且可配备单个百万吨级的高威力弹头或最多5-6个多弹头。