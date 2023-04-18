岸田文雄对被强征劳工的“悲痛经历感到心痛” 未就历史问题亲自谢罪

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄7日在首尔会晤，这是二人时隔52天再次会晤。两国首脑时隔12年重启“穿梭外交”。在此次韩日首脑会谈上，两国合作深化方案和日方“有诚意的回应”受到关注。岸田文雄重申对历史问题的原有立场，以“对悲痛经历感到心痛”代替了具体的道歉。尹锡悦在龙山总统室所在大楼入口处迎接岸田文雄。尽管岸田文雄此行为工作访问，但韩国仍准备了两国首脑共同检阅仪仗队的正式欢迎仪式，以示对时隔12年重启的“穿梭外交”的礼遇。尹锡悦表示，深感有责任开启超越过去两国关系友好时期的“新友好时期”。此次首脑会谈举行了100余分钟，超出原定计划。岸田文雄对历史问题的表态与上一次相同，表示“将全面继承历届内阁在历史认识上的立场”，“绝不动摇”。岸田文雄并未亲自表示“金大中-小渊惠三宣言”中明确指出的“痛彻反省、发自内心的谢罪”。不过岸田文雄就被强征劳工受害者问题表示，对当时各位在严酷环境之中艰辛、悲痛的经历感到心痛。据总统室消息，岸田文雄在首脑会谈上也作出了相同的表态，尹锡悦对此表示，感谢首相表现出有诚意的立场，这将对韩日的未来合作起到巨大帮助。两国首脑还宣布，将在5月底七国集团（G7）峰会期间共同拜谒广岛原子弹爆炸韩国人遇难者纪念碑。总统室表示，该计划由日方首先提出。日本此次也未就历史问题直接道歉。尹锡悦重申，必须摆脱若历史问题得不到解决，两国关系就连一步都无法向前迈出的想法。