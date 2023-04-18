韩日就韩国向福岛核电站派遣专家考察团达成一致

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韩国国际广播电台报道：韩国和日本首脑就韩国专家对日本福岛第一核电站污水排放现场进行考察的方案达成一致。两国首脑7日在首尔龙山总统室举行联合媒体见面会。尹锡悦在会上表示，双方在此次会谈上就韩国向福岛核污水现场派遣专家考察团达成一致。尹锡悦指出，这考虑到了我国国民对展开基于科学的客观检验的要求，希望能够成为一次有意义的措施。岸田文雄也表示，多核素去除设备处理水是日方希望两国间持续展开有诚意沟通的领域之一，日本将在接受国际原子能机构检验的同时，继续基于高度透明性和科学依据作出有诚意的说明。岸田文雄表示，很清楚韩国国内存在担忧的意见，为了帮助韩国的各位理解该事项，决定接受5月内韩国派遣专家考察团访问东京电力福岛第一核电站的方案。岸田文雄还表示，身为日本首相，绝不会认可对本国国民、韩国国民的健康和海洋环境造成负面影响的排放方式。据共同社报道，随同岸田文雄访韩的日本官房副长官木原诚二向记者表示，韩国考察团将于5月23日抵达日本。日本从未允许第三国政府考察核电站现场。不过有意见质疑，此次访问是“考察”而非“检验”，能否客观验证核污水排放过程的安全性存疑。总统室有关人士表示，考察并不是说简单地在现场绕一圈。虽然考察团成员、考察方法还有待讨论，但我们将参考国际原子能机构的方法，届时或可对可能产生问题的物质进行共同调查。日本政府于2021年在内阁会议上敲定了使用自主研发的多核素去除设备对污水进行净化后排放入海的方案。国际原子能机构组建了分别由11个国家和4个国家组成的两个检验小组，对污水排海的安全性进行检验，韩国同时参与了两个小组。若国际原子能机构在6月公布的最终报告中得出日本排污入海“不存在问题”的结论，日本政府将在未来30-40年间排放经净化的污水。