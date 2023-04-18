韩政府着手调整新冠传染病危机管理级别

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韩国国际广播电台报道：世卫组织时隔三年四个月宣布结束新冠全球紧急状态，韩国防疫部门也正式着手研究下调新冠传染病危机管理级别。传染病专家咨询委员会8日召开会议，危机评估会议也将在本周举行，预计会议将敲定将确诊患者隔离期从一周缩短至五天的方案。位于首尔站广场的临时筛查点最快将于5月内关闭。随着世卫组织宣布结束新冠全球紧急状态，韩国政府也决定尽快下调危机管理级别。传染病咨询委员会8日召开会议，征求关于调整危机管理级别的意见。政府将在专家意见的基础上，于本周内召开危机评估会议，确定危机管理级别调整时间。中央防疫对策本部方面表示，危机评估会议将对国内疫情现状和防疫情况进行综合评估，征求专家意见后公布最终结果。政府此前公布了分为三个阶段的调整方案，其中第一阶段最快将于5月中旬启动。具体措施包括，确诊患者隔离期从一周缩短至五天、每天公布的确诊病例数等统计改为每周公布。不过医疗机构和高风险感染设施的口罩佩戴义务将得到保留。国家传染病危机应对咨询委员长郑锜硕表示，事实上最多的时候每天仍有超过2万例确诊病例，死亡者也不断出现，因此仍须予以关注。危机管理级别调整后，无接触诊疗的法律依据也将消失。政府表示，在相关法案获得国会通过前，将以试点项目的方式临时允许无接触诊疗。