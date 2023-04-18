韩美日5月底实施海上拦截演习 防止北韩非法船只转运

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国和日本将于5月底在济州岛南部公海实施旨在防止北韩大规模杀伤性武器扩散和船只非法转运的海上拦截演习。韩国国防部发言人全夏圭（音）8日在例行记者会上表示，防扩散安全倡议(PSI)高级别会议将于5月底首次在韩国举行，我军计划以此次会议为契机，实施包括韩美日在内的多国联合海上拦截演习。全夏圭表示，海上拦截演习旨在防止大规模杀伤性武器扩散，不少国家均出于人道主义目的实施该演习。美国、日本已确定参加由韩军主管的此次演习，澳大利亚等其他国家预计也将参与演习。全夏圭表示，正在就参与演习的国家和具体计划进行协调。防扩散安全倡议是成立于2003年的国际合作机制，旨在防止核武和生化武器等大规模杀伤性武器、运输手段以及有关物资的非法扩散，该机制每五年举办一次高级别会议。今年是该机制成立20周年，政府计划借此机会举办代号为“Eastern Endeavor 23”的防扩散安全倡议年度例行演习。防扩散安全倡议年度例行演习从2014年起实施，由参与国轮流主办，代号根据主办国不同有所变化，韩国为“Eastern Endeavor” 、日本为“Pacific Shield”、澳大利亚为“Pacific Protector”、新西兰为“Maru”等。今年的演习将模拟北韩以联合国禁止的船只转运方式走私石油制品、在海上扩散大规模杀伤性武器的情况，并对此进行拦截。此前4月17日，韩美日在东海公海实施了旨在应对北韩核武器的导弹防御演习。