美国务院评韩日首脑会谈：两国首脑发挥真正领导力 美将持续保持合作

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韩国国际广播电台报道：美国国务院当地时间8日评价韩日首脑会谈称，作为我们同盟伙伴的重要新篇章和新的开端，两位首脑发挥了真正的领导力。美国国务院首席副发言人帕特尔当天在记者会上回答相关提问时作出了上述表示。他说，欢迎韩日举行首脑会谈。帕特尔表示，与我们共享承诺、想法一致的国家为尊重法治、推动平等及奉献、增进印太地区的和平与繁荣打造了新的动力。为了增进上述利益，我们将与韩国、日本及其他伙伴国持续保持合作。帕特尔在回答“中国对韩美日三方增进合作感到不舒服，韩中日是否有可能举行首脑会谈”的提问时表示，我们一直明确表示，不会要求任何国家在美国和中国、美国和其他国家之间做出选择。帕特尔说，我们深信与韩日两国均保持了紧密的伙伴关系。帕特尔还就近期举行韩美首脑会谈和美国国务卿布林肯访问日本表示，我们不仅致力于加强双边关系以及与韩国和日本的关系，还将继续努力通过美韩日三方关系深化彼此间的纽带，并为增进印太地区的和平与繁荣作出努力。在回答“日本是否参与韩美首脑会谈发布的《华盛顿宣言》”的提问时，帕特尔表示，当天发布的内容中并没有任何变动事项，不过我们对伙伴国韩国和日本扩大合作以及美韩日三方增进合作表示欢迎。帕特尔说，所有的举措均对我们三方有利，同时也对促进印太地区的和平与繁荣大有裨益。