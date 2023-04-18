尹锡悦政府发布成立一周年经济成果：主打稳健财政基调 经济运营转为民间为主

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在5月10日尹锡悦政府成立一周年之际，韩国企划财政部介绍了本届政府过去一年来的经济成果，其中包括全力克服综合性经济危机、致力于打造稳健的财政基调，将经济运营方式由政府主导转为以民间为主。企划财政部8日发布了“尹锡悦政府成立一周年经济领域主要成果及课题”资料。企划财政部介绍说，尹锡悦政府在遵循自由民主主义和整顿市场经济基础的大框架下，正致力于推动经济及所有领域出现变化。企划财政部指出，政府从今年的预算起确立了稳健的财政基调，预算的重点放在弱势群体福利和应对未来需求等必要核心领域。企划财政部强调，政府将最大限度地控制今年的总支出增幅（5.1%），将财政收支赤字减少至58万亿韩元。该部介绍说，过去70年间累计国家债务约为600万亿韩元，其中前任政府时期就增加了400万亿韩元。企划财政部还表示，在经济外交领域，此前恶化的韩日关系得到修复、韩美同盟得到加强，同国际社会的纽带关系正在复原。企划财政部还评价称，政府和公共部门忠于职守，积极为民间活动提供后盾。另外，公共机构编制调整为1.2万人，出售了14.5万亿韩元的非必要财产，公共机构的工作效率及公共服务的生产性和质量得到了加强。