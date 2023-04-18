尹锡悦就任一周年民调：支持率37.5% 否定评价60%

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦就任一周年在即，据9日发布的民意调查结果显示，尹锡悦的国政运作支持率为37.5%。据韩联社委托民调公司MetriX于5月6日至7日以全国1000名18周岁以上人士为对象进行的“尹锡悦总统就任一周年民意调查”结果显示，37.5%的应答者对尹锡悦过去一年施政给予肯定评价，60%的应答者给予否定评价。回答“不清楚”和未进行回答的比率为2.5%。其中，60岁及以上年龄段(63.4%)、大邱和庆北地区(57.3%)的支持率远高于平均值。从各地区来看，江原·济州(46.3%)、釜山·蔚山·庆南(43.2%)、大田·世宗·忠清(41.2%)等地的支持率也超过了40%。在支持国民力量党的应答者中，81%的应答者对尹锡悦国政运作给予肯定评价。从给予否定评价的应答者年龄来看，30岁年龄段(75.1%)及40岁年龄段(74.7%)应答者给予否定评价的比例高，18-29岁(66%)和50岁年龄段(67.3%)的该比例也超过了60%。对尹锡悦施政给予肯定评价的原因分别为“国防·外交”(39.8%)、“科学·技术”(37.6%)、“卫生·福利”(36.9%)、“文化”(36.8%)、“经济”(32.0%)。对尹锡悦施政给予否定评价的原因中，“经济”(63.5%)的比例超过了60%，其后依次为“卫生·福利”(57%)、“国防·外交”(56.2%)、“文化”(54%)、“科学·技术”(52.9%)。本次调查的可信任度为95%，误差范围在±3.1个百分点。调查采取无线电话应答方式，应答率为18.0%。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。