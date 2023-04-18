尹锡悦：韩日关系将面向新的未来

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，韩日关系将超越过去最好的时期、开拓新的未来，并嘱咐有关部门采取韩日首脑会谈的后续措施。尹锡悦认为，在其就任一周年之际，外交安全领域发生了最大的变化，并自我评价了安全和“营销外交”的成果。据KBS记者报道，尹锡悦表示，韩日两国之间正在发生即使在不久前也无法想象的事情。他首先提到日本首相岸田文雄对被强征劳工受害者表示“心痛”。尹锡悦说，如果不回避过去黑暗的历史，以真诚之心对待，韩日两国就能克服当前的困难。他还提到了向日本派遣福岛核污水韩国考察团、同岸田文雄共同拜谒广岛原子弹爆炸韩国遇难者纪念碑等计划，并强调了韩日关系的“未来”。尹锡悦说，如果通过相互交流合作加深信任，韩日关系将超越过去最好的时期、开拓新的未来。他说，回想一年前的这个时候，外交安全领域发生了巨大变化，并对过去的一年进行了自我评价。在此过程中，尹锡悦提到了重建韩美同盟、与共享价值的国家进行联合、吸引沙特阿拉伯和阿联酋投资等展开的“首脑营销外交”。另外，尹锡悦还将包含加强韩美延伸威慑内容的《华盛顿宣言》作为执政一年的成果之一。在国内问题上，尹锡悦阐明了严打房屋租赁诈骗和股票诈骗行为的决心。他说，上届政府的房地产政策和金融市场监督体系被削弱等是前任政府政策失败的原因。尹锡悦说，依靠犯罪者“善意”的监督揭露系统失效将无数社会弱势群体推向了绝望的深渊。尹锡悦表示，虽然政府会尽最大努力，但到民众能切身感受到相关成果仍需要时间，况且现实中存在巨大在野党阻挠、制度完善工作存在困难等情况。