瑞典希望与韩国积极开展军工产业合作

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韩国国际广播电台报道：正在巡访欧洲四国的韩国国务总理韩德洙当地时间8日与瑞典总理克里斯特森(Ulf Kristersson)举行了会谈。韩德洙在对瑞典进行为期两天的访问期间，于当天上午在位于斯德哥尔摩的瑞典总理官邸与克里斯特森举行了早餐会。韩德洙评价称，瑞典在韩战时期向韩国派遣医疗支援团，作为中立国监督委员会的委员国，瑞典持续为韩半岛的和平与繁荣作出贡献，是韩国的友邦国家。他说，瑞典是与韩国共享民主主义、人权等普遍价值的国家。在尹锡悦政府推行全球中枢国家外交政策的情况下，瑞典作为韩国的主要合作伙伴之一，两国应加强合作。瑞典是今年上半年欧盟（EU）轮值主席国。克里斯特森去年10月当选为该国总理。当天，韩国和瑞典总理就两国关系、经济领域和国际舞台合作以及国际局势等交换了意见。韩国政府一位有关人士表示，克里斯特森总理首先提到希望积极探索与韩国在军工领域的合作方案，韩德洙总理对此表示非常欢迎。克里斯特森表示，以前瑞典为中立国家，因此会小心谨慎地谈论军工产业的话题。但乌克兰战争爆发以后，急需开展军工产业合作的认识在欧洲范围内扩散。克里斯特森表示，瑞典此前一直追求军事不结盟主义，但现在正在推进加入北约。分析认为，瑞典核能发电领域需要韩国企业的技术。韩德洙向克里斯特森介绍了利用核能、氢能、碳捕获·利用与封存(CCUS)技术，追求使用无碳排放能源的“CF100”概念。在韩瑞总理会谈中，韩德洙还呼吁克里斯特森支持釜山申办2030年世界博览会。另外，韩德洙在谈及北韩核问题时介绍了尹锡悦政府的“大胆构想”，并对瑞典为韩半岛稳定作出的贡献表示了感谢。