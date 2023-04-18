韩政府或本周决定煤电费涨幅

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：因担忧刺激物价上涨而被推迟的煤电费上调问题很可能在本周内得出结论。电费方面，政府正在讨论每千瓦时(kWh) 上调7韩元的方案等。由此，每户每月将多支付2000韩元左右。据KBS记者报道，政府与执政党将在本周召开党政协商会议，重新商讨煤电费涨幅。据预测，有鉴于因担忧上调煤电费将刺激物价进一步上涨以及民心恶化，本季度煤电费决定工作已推迟40多天，因此本次党政会议将确定价格涨幅。据了解，政府正在讨论电费每千瓦时上调7韩元等多个方案。如果电费上调7韩元，以一人家庭和四人家庭为基准，每月将分别多支付1830韩元和2440韩元的电费。韩国电力批发购买的电费价格高于提供给一般用户的价格，随着“亏本出售”情况的持续，韩国电力的赤字也在不断增加。韩国电力将在12日公布第一季度业绩，亏损预计将超过5万亿韩元。2021年第二季度以来，韩国电力已连续八个季度出现赤字。在财政困难的情况下，韩国电力通过发行大规模债券维持运营。今年前四个月，韩国电力发行了10万亿韩元债券。以4月为基准，韩国电力发行的债券规模累计超过了77万亿韩元。在电力需求将增加的夏季，韩国电力的赤字规模将进一步扩大，人们担忧韩国电力发行债券的规模将进一步增加。但如果本周决定7月左右上调电费，预计韩国电力下半年的赤字规模将减少2万亿韩元左右。另外，政府正在讨论同时上调今年以来被冻结的城市煤气费。