韩国将进一步放宽新冠防疫措施

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韩国国际广播电台报道：世界卫生组织5月5日宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。对此，韩国防疫部门开始商讨下调新冠传染病危机管理级别。三年前的2020年1月30日，世卫组织宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，这是世卫组织依照《国际卫生条例》所能发布的最高级别预警。由防疫专家组成的韩国国家传染病危机应对咨询委员会8日举行会议后，9日又举行危机评估会议，确定了缩短新冠确诊患者义务隔离时间等方案。据KBS记者采访获悉，会议决定对今年3月政府发布的三阶段新冠危机管理级别调整计划进行调整，加快放宽防疫政策。在8日下午举行的传染病咨询委员会会议上，与会者主要对境内新冠传染病危机管理级别调整问题进行了讨论。据了解，当天的会议原定讨论第一阶段调整方案的适用时间，具体包括将新冠确诊患者义务隔离时间从七天缩短到五天，将新冠新增病例数等统计数据公布周期从每天改为每周公布一次，但实际会议内容有所不同。出席会议的咨询委员们一致认为，为放宽新冠防疫措施，应将政府此前公布的三阶段调整方案中的第一和第二阶段措施予以合并。在这种情况下，最大的变化是新冠确诊患者的隔离时间。第一阶段措施将隔离时间由七天缩短到五天，第二阶段措施则转换为“建议隔离”，因此若合并第一和第二阶段措施，现行确诊者七天隔离义务将直接转换为建议隔离。不过针对第二阶段调整内容中有关解除医疗机构和感染高风险设施内口罩佩戴义务的部分，考虑到医疗人员和患者的安全等情况，专家间存在意见分歧，因此有可能在一段时间内得到维持。疾病管理厅等防疫部门有关人士也参加了8日的会议，但没有提出异议。政府将以8日咨询委员会会议和9日危机评估会议的结果为基础最终敲定防疫措施放宽方案。中央灾难安全对策本部会议将发布详细的防疫措施放宽方案和适用时间，预计该会议将在正对海外进行巡访的国务总理韩德洙回国的11日以后召开。