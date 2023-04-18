尹锡悦就任一周年民调：支持率39.1% 否定评价55.5%

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韩国国际广播电台报道：5月10日，韩国总统尹锡悦迎来了就任一周年。据KBS民调结果显示，尹锡悦国政运作支持率为39.1%，否定评价占比55.5%。调查显示，39.1%的应答者对尹锡悦过去一年来的国政运作予以积极评价，55.5%的应答者予以否定评价。肯定和否定评价与两个月前的调查结果类似。在予以肯定评价的原因方面，“外交政策”占比最高，为28.7%。其次为“应对北韩的措施”。在予以否定评价的原因方面，仍是“外交政策”占比最高，为33.2%。其次为“经济等民生对策”。另外，46%的应答者认为尹锡悦将在剩余任期内做好国政运作工作，51.3%的应答者持否定看法，二者差距处在误差范围之内。此外，39.7%的应答者认为尹锡悦正在实践其从大选候选人时期开始一直强调的“公正”价值，55.1%的应答者持否定看法。在“今后应集中力量推进的政策”方面，“稳定物价”占比最高，其次为“经济发展、创造工作岗位”。在政党支持率方面，国民力量党支持率为35.9%，共同民主党支持率为32.0%，正义党支持率为4.8%。另有24.1%的应答者表示无支持政党。KBS委托韩国Research于5月6日至8日面向全国1000名成年人进行此次调查。调查采取电话提问的方式进行，具体内容可参考KBS官方网站。