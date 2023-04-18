44.1%韩国民积极评价尹锡悦访美成果 否定评价占49.7%

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韩国国际广播电台报道：KBS近期就尹锡悦政府的外交成果等进行了民意调查。调查结果显示，44.1%的应答者对尹锡悦的访美成果予以肯定评价，49.7%予以否定评价，二者差距处在误差范围之内。在中国和俄罗斯的关系引发担忧的情况下，韩国政府正致力于加强韩美日三国外交。对于该外交政策方向，46.3%的应答者予以肯定评价，否定评价占比49.9%，二者差距也处于误差范围之内。从年龄来看，在60岁及以上人群中，超过60%的应答者予以肯定评价，但30-59岁应答者中过半持否定看法。对于行政安全部下属财团代替日本战犯企业向被日帝强征受害者支付赔偿金问题，过半应答者认为这一决定错误（53.3%），表示支持的应答者占比37.2%，与两个月前的调查结果类似。对于尹锡悦曾暗示在乌克兰发生大规模平民被屠杀事件等时，或向乌克兰提供军事援助，52.9%的应答者认为，考虑到与俄罗斯的关系，不应向乌克兰提供军事援助。41.1%的应答者则表示，若有必要，除人道主义援助外，可考虑对乌提供军事支援。KBS委托韩国Research于5月6日至8日面向全国1000名成年人进行此次调查。调查采取电话提问的方式进行，具体内容可在KBS官方网站进行查询。