韩政府11日发布新冠传染病危机管理级别调整方案

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将于11日召开中央灾难安全对策本部会议，会后将宣布是否下调新冠传染病危机管理级别。尹锡悦总统将亲自主持当天的会议。预计确诊患者隔离义务将转换为“建议隔离”等，现有防疫措施将出现巨大变化。在11日召开的中央灾难安全对策本部会议中，将决定是否下调目前级别为“严重”的新冠传染病危机管理级别。中央灾难安全对策本部会议通常由国务总理或保健福祉部长官等人员主持，鉴于防疫政策将出现巨大变化，此次会议由尹锡悦亲自主持。9日，疾病管理厅中央防疫对策本部召开危机评估会议，就将新冠传染病危机管理级别从“严重”下调至“警惕”重点进行了讨论。8日，由防疫专家组成的国家传染病危机应对咨询委员会也就放宽防疫措施问题进行了讨论，并提议将政府此前公布的三阶段调整方案中的第一和第二阶段措施予以合并。在这种情况下，目前规定的新冠确诊患者七天隔离义务将转换为建议隔离。即使新冠确诊患者隔离义务转换为建议隔离，政府仍须修改告示等完成相关行政手续，因此预计最早要到5月底才能解除隔离义务。不过第二阶段调整方案中有关解除医疗机构内口罩佩戴义务的部分，为保护患者和医疗人员的健康，有可能得到维持。根据10日公布的数据，韩国新增2.3万余例新冠确诊病例，是1月底以后时隔三个多月来的单日最高值。