韩4月就业人口增35万人

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韩国国际广播电台报道：4月，韩国就业人口增加35万余人，但制造业就业人口创28个月来的最大减幅。半导体出口减少也对就业市场造成了影响，青年就业人口减少了13万余人。据统计厅发布的数据显示，4月韩国就业人口较去年同期增加35.4万人。从各行业来看，住宿和餐饮业就业人口增加17万余人，增幅最大。卫生和社会福利服务业以及专业科学技术服务业等的就业人口也有所增加。分析认为，春季外部活动增加和照顾需求等上升对此产生了影响。相反，随着出口持续减少，制造业就业人口减少了9.7万人，为28个月来的最大减幅。统计厅社会统计局长徐韵朱表示，若整体出口和半导体出口无法得到改善，制造业就业困局也将难以扭转。从就业人口的年龄段来看，60岁及以上高龄就业人口增加44.2万人，高于整体就业人口增幅。除60岁及以上年龄段外，其余各年龄段就业人口整体减少了8.8万人。其中，15岁至29岁青年就业人口减少13.7万人，为两年两个月来的最大减幅。青年就业率也下降了0.6个百分点。在各年龄段人口中，仅有15至29岁青年就业率出现下滑。政府预计，随着服务业复苏，整体就业率和失业率将在一段时间内继续保持稳定，但制造业景气低迷、国际金融市场动荡等带来的不确定性仍然较高。