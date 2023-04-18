韩3月经常项目收支出现2.7亿美元顺差

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韩国国际广播电台报道：今年前两个月，韩国经常项目收支连续出现逆差，3月再次转为顺差。韩国银行（央行）10日公布的统计结果显示，今年3月韩国经常项目收支出现2.7亿美元顺差。受出口低迷影响，今年前两个月韩国经常项目收支连续出现逆差，3月首次转为顺差，不过顺差幅度较去年同期的67.7亿美元大幅收窄。从各项目收支情况来看，商品收支出现11.3亿美元逆差。商品收支逆差已持续六个月，且3月收支同比减少65亿美元。3月出口额为564亿美元，同比减少12.6%。去年9月，韩国出口时隔23个月首次同比减少，截至今年3月已连续七个月同比下降。这主要受半导体、化学工业产品、石油产品等主要出口项目出口大幅下滑影响。从地区来看，对中国(-33.4%)、东南亚(-23.5%)和日本(-12.2%)的出口减少。同期，进口额为575.2亿美元，较一年前减少2.5%。天然气和石油制品等原材料(-10%)、半导体等资材(-2.4%)、粮食等消费品(-1.2%)的进口均同比减少。服务收支出现19亿美元逆差。新冠保持社会距离措施解除后，旅行收支出现7.4亿美元逆差。另外，初次收入账户(Primary Income Account)顺差额为31.5亿美元，同比增加26.1亿美元。