尹锡悦就任一周年参拜显忠院 未另行举行纪念活动

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韩国国际广播电台报道：5月10日是韩国总统尹锡悦就任一周年。当天，尹锡悦前往国立首尔显忠院进行了参拜。尹锡悦与经济副总理秋庆镐等国务委员、国民力量党代表金起炫等执政党领导层以及总统室幕僚等一同前往国立首尔显忠院，并在显忠塔前献花、默哀。尹锡悦在留言簿上写下了“将与伟大的国民一同打造一个自由与创新的国家、一个为世界和平与繁荣作出负责任贡献的国家”。尹锡悦当天并未另行举办就任一周年纪念活动，仅邀请国务委员和执政党领导层在龙山共进午餐。尹锡悦也未召开记者会发表就任一周年感想，仅在社交网站上表示，过去的一年为建设新的国民之国而奔波忙碌，今后也只会为国民而工作。执政党国民力量党当天在尹锡悦政府上台一周年之际评价说，现任政府成功地进行了国政运作。过去的一年是将“非正常”转换为“正常”的一段时间，在外交和经济领域夯实了再次飞跃的基础。国民力量党代表金起炫当天在脸书上发文称，将认真听取对执政党的各种评价和批评，今后将加速进行改革，以尽快恢复正常状态。在野党共同民主党当天在大邱召开最高委员会会议，批评政府的失策，敦促政府改变国政运作基调、进行人事革新。共同民主党代表李在明针对尹锡悦政府表示，政府不顾民生疾苦、为富人减税，刺激周边国家，导致国家陷入经济和安全危机，但尹锡悦总统却在过去的一年始终将责任推卸给前任政府和在野党。