KBS明年国会议员选举前民调：56.8%的应答者认为有必要成立新党

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韩国国际广播电台报道：KBS对定于明年4月举行的国会议员选举实施了民意调查。调查结果显示，49.7%的应答者表示“为牵制政府，应支持在野党”。41.3%的应答者表示“为支持政府工作，应支持执政党”。从地区来看，大邱·庆北地区(57.6%)表示应支持执政党的应答者最多。其后依次为首尔(49.7%)、釜山·蔚山·庆南(44.3%)、仁川·京畿道(40.4%)。光州·全罗地区(72.2%)表示应支持在野党的应答者最多，其后依次为大田·世宗·忠清(57.1%)、江原·济州(53.6%)、仁川·京畿道(51.6%)。针对“除国民力量党和共同民主党等现有政党外，是否有必要成立新党”的提问，32.3%的应答者认为“有必要”，24.5%的应答者认为“非常有必要”。21.7%,的应答者认为“没有必要”，16.3%的应答者认为“完全没有必要”。总的来说，回答“有必要”的应答者过半，占比56.8%。回答“没有必要”的应答者占比38.0%。从各政党支持者来看，63.2%的共同民主党支持者和43.7%的国民力量党支持者认为有必要成立新党。KBS委托韩国Research从5月6日起的三天里以全国1000名18周岁以上人士为对象进行本次民调，调查采取电话问答的方式进行，具体内容可参考KBS官网。