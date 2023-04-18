韩造船业接单量重夺全球第一 今后确保技术和人才为关键

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韩国国际广播电台报道：与不景气的半导体行业不同，造船业对支撑韩国出口发挥了巨大作用。造船业接单量重夺全球第一，展现出了新的可能性。液化天然气燃料加注船被称为“海上加油站”。“蓝鲸”(Blue Whale)号液化天然气燃料加注船由韩国自主技术研发，负责在海上向液化天然气船供应燃料。HD现代重工业责任经理表示，这艘船舶融合了建造液化天然气船的专业技术，代表了大韩民国造船业的技术实力。被中国造船业赶超、一度陷入低迷的韩国造船业终于迎来了新机，前年和去年连续两年订单额超过400亿美元，今年第一季度也占据全球船舶市场40%的订单份额，跃居全球第一。目前，韩国造船业已经确保了未来三到四年的工作量。韩国造船业兴旺得益于高附加值、环保技术能力获得认可，不过不能掉以轻心。虽然目前韩国占据全球大型液化天然气运输船订单份额的90%，但因缺乏自主技术，仍需向法国企业支付约占船价5%的手续费。政府已承诺将投入大量资金进行技术研发。产业通商资源部长官李昌洋表示，将投入1800亿韩元进行关键器材研发，并将不遗余力地进行实证、认证、标准化基础设施投资。长久以来的招工难问题也亟待解决。虽然今后三年期间每年将从外国引进5000名劳工，但若不能改善工作环境和待遇，将难以从根本上解决问题。