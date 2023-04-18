韩政府公开战略司令部创建构想

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦11日上午在龙山总统室主持召开的国防革新委员会第一次会议上表示，我军在运营机制、软件、硬件等方面需要进行“建军水平”的大刀阔斧的革新。只有进行第二次“建军水平”的变革，才能建立战无不胜的战斗型强军，才能给国民带去信心。尹锡悦说，当前北韩不断加大威胁力度等安全环境正在发生急剧变化，且全世界的科学技术正在快速发展。依照总统令新成立的总统直属国防革新委员会负责国政课题之一的“国防革新基本计划”的审议与调整工作，总统直接担任该委员会的委员长一职。尹锡悦就新设国防革新委员会的背景表示，就任总统后担任国军统帅一职，深感进行改革和变化迫在眉睫。去年下半年，本人对标过谷歌前CEO埃里克·施密特担任主席的美国国防部创新咨询委员会。国防革新委员会的目标是具备可压倒性应对不断提升的北韩核导威胁的能力，将军队转变为符合内外战略环境变化需求的高效军队结构，成为一支战无不胜、敌人不敢贸然挑衅的强军。为此，应加强我军对北韩核导威胁的主动遏制和应对能力。尹锡悦指出，要切实确保对北韩全境的侦察监视和分析能力、能够准确打击目标的超精密高强度打击能力、综合和多层次的对空防御能力，最重要的是要拥有能够预先遏制北韩挑衅心理的压倒性战斗力。尹锡悦同时还强调了为引进民间新技术，有必要改善法律制度、整顿国防组织，并大幅改善军队服役环境等。