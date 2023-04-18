尹锡悦本周出席广岛G7峰会 同美日首脑举行三边会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦本周将出席在日本广岛举行的七国集团（G7）峰会。峰会期间，尹锡悦不仅将同美国、日本首脑举行三边会谈，还将分别同加拿大、德国首脑举行双边会谈，进一步加强与享有共同价值的国家间的联合。此次七国集团峰会将从5月19日起在日本广岛举行，这是韩国总统第四次出席该会议。国家安保室第一次长金泰孝表示，此次峰会将成为维护基于规范的国际秩序、确认韩国作为共同应对全球性挑战的国际伙伴地位的契机。韩美日首脑会谈也将时隔六个月再次举行。总统室表示，此次会谈在对美进行国事访问、韩日首脑恢复“穿梭外交”后举行，三国首脑将就推动三边合作更上一个台阶的方案展开讨论。去年，三国就共享导弹预警信息达成了一致，目前正在进行工作磋商，不过预计此次会谈不会得出任何新协议。在此次峰会期间，尹锡悦还将与主要国家首脑举行双边会谈。今年是韩国和加拿大建交60周年，尹锡悦将同加拿大总理特鲁多举行双边会谈。此后还将分别同定于峰会结束后访韩的德国总理、欧盟领导人举行双边会谈。总统室表示，尹锡悦总统就任一年间重启全球多边外交活动，今年这类活动的作用和成果将得到具体体现。峰会期间，韩日首脑将共同拜谒原子弹爆炸遇难者纪念碑。国家安保室第一次长金泰孝表示，此次活动将悼念在原子弹爆炸事件中遇难的韩国人，并夯实两国共同打造和平、繁荣未来的决心。另外，韩日两国就韩国考察团访问日本福岛核污水现场展开了工作磋商，总统室表示，截至目前日本的态度非常配合，两国将于本周内再次进行磋商。