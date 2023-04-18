韩日就考察团具体日程磋商逾12小时 无果而终

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韩国国际广播电台报道：韩国和日本就5月底韩国向日本派遣福岛核电站现场考察团的具体日程召开局长级会议进行讨论。会议持续逾12个小时、直至午夜，但未能得出结论。双方商定尽快展开进一步磋商。外交部13日表示，双方同意考察团对日本进行为期四天的考察，将尽快展开进一步磋商，敲定包括考察项目在内的具体事项。外交部表示，双方展开了积极、真诚的磋商，在我方提出的具体要求事项的基础上，就我方考察团的派遣时间、考察项目等活动范围进行了深入讨论。会议于12日下午2时在韩国外交部办公楼开始举行，原本预计进行四到五个小时的会议最终持续了12个小时，于13日凌晨2时结束。围绕考察团此行的目的，韩国政府此间表示，考察团将开展接近于验证的工作。日方则表示，韩国考察团不进行验证。双方观点存在明显分歧。在此次会议上，双方就考察团的访问目的、可考察的设施、日方提供的信息等展开了激烈讨论。国务调整室第一次长朴购然12日在记者会上表示，考察团将亲自确认日方核污水净化和排放设施的整体运行情况、日方对放射性物质的分析能力，获取我方进行科学技术分析所需的信息。韩国外交部气候环境科学外交局长尹铉洙担任韩方首席代表。国务调整室、原子力安全委员会、海洋水产部、科学技术信息通信部等有关部门的官员共同与会。日本方面，日本外务省裁军不扩散及科学部部长海部笃担任日方首席代表。日本外务省、经济产业省的官员也共同与会，日本原子力规制委员会和东京电力的有关人士以视频方式出席会议。