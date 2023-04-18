韩党政决定建议尹锡悦对《护理法》制定案行使否决权

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党国民力量党和政府决定正式向尹锡悦总统建议对国会通过的《护理法》制定案行使否决权，要求再审。总统室表示，将对是否接受党和政府的建议做进一步考虑。与此同时，有关团体宣布将展开集体行动。《护理法》制定案于4月27日在在野党的主导下获得国会通过，该法旨在对护士的工作进行另行规定，以改善护士的待遇。不过医生协会就护士可单独开设医院的内容提出抗议，双方之间的矛盾加剧。国民力量党和政府14日决定建议尹锡悦行使否决权。执政党和政府表示，护士的待遇有必要予以改善，但无需新制定法律依据。《护理法》是歧视助理护士学历的利己主义法律，全世界没有任何国家将《护理法》和《医疗法》分离。大韩护理协会敦促颁布《护理法》，并称执政党和政府的主张完全不属实，将展开强有力的斗争。与此同时，由医生和助理护士协会等组成的“卫生福利医疗连带”也表示将于17日举行大罢工。国民力量党表示，即使总统行使否决权，也可在法案再次提呈国会前与共同民主党讨论解决方案。不过共同民主党表示，总统连续行使否决权是对立法权的无视。国务会议将于16日举行，总统室有关人士表示，该法案激起了社会矛盾，无法视而不见，有必要对法案的完善措施展开深入研究，做进一步考虑。