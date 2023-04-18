老年人、免疫力低下人群新冠疫苗当天接种工作15日启动

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韩国国际广播电台报道：从15日起，免疫力低下人群和老年人可当天接种或预约接种新冠疫苗。接种二价疫苗超过三个月的12岁及以上免疫力低下人群，以及根据医疗人员临床判断而建议接种的65岁及以上老年人均可进行接种。免疫力低下人群具体包括因肿瘤或血癌接受抗癌治疗的人群；接受器官移植手术后正服用免疫抑制剂的人群；接受造血干细胞移植手术不到两年的患者和超过两年但正在服用免疫抑制剂的人群；患有先天性免疫缺乏症候群的人群、正接受大剂量皮质类固醇或其他免疫抑制药物治疗的人群。疾病管理厅表示，未接种二价疫苗者也可接种疫苗，并呼吁积极进行接种。此次接种将使用可对抗BA.4、BA.5的二价疫苗（辉瑞、莫德纳）。不希望接种mRNA疫苗者可选择诺瓦瓦克斯、SK生物科学的SKYCovione等基因重组疫苗。各地的委托医疗机构或保健所均提供接种服务，有意接种者可在新冠预防接种官网（ncv.kdca.go.kr）查询提供接种服务的机构并进行预约，预约接种工作将于5月29日启动。另据中央防疫对策本部消息，以15日0时为准，全国新增7178例新冠确诊病例，累计确诊病例达3141.5280万例。新增确诊病例较一周前减少986例，减幅约为12%。不过5月9日至15日的日均新增确诊病例为18526例，较一周前有所增加。以15日0时为准，正接受住院治疗的新冠危重病例为150例，新增死亡者7人，累计死亡34610人，死亡率为0.11%。