新韩蔚核电站3、4号机组主机建造工作正式启动

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：为配合尹锡悦政府废除脱核电政策的国政运营基调，新韩蔚核电站3号和4号机组的建造工作正式启动。产业通商资源部表示，新韩蔚3号和4号机组主机建造启动仪式15日在庆尚南道昌原斗山Enerbility工厂举行，产业通商资源部长官李昌洋、庆尚南道知事朴完洙等人出席仪式。核电站机组主机指核反应堆、蒸汽发生器、涡轮发电机等主要组成部分。尹锡悦在竞选总统时期曾访问处于中断状态的新韩蔚3号和4号机组建造现场，称将全面重新研究脱核电政策和尽早重启建造工作。新韩蔚3号和4号机组的建造合同时间为十年，规模达2.9万亿韩元。此外，核电用泵、管道、电缆等辅助设施的合同时间为十年，预计招标规模为2万亿韩元。这意味着未来十年间国内核电业界将获得将近5万亿韩元的合同。启动仪式结束后，产业部在李昌洋的主持下召开恳谈会，提出了奠定核电产业再次腾飞的基础的方案。首先，政府决定推进2万亿韩元的研发计划，与公共企业、民间企业携手投资2万亿韩元研发小型模块核反应堆等下一代核电技术、满足出口对象国规制的技术、生产清洁氢能等核电站运用多边化技术。另外，产业部还公布了到2030年培养4500名核电专业人才的计划。政府将在高校新设下一代核电站融合研究课程、核电出口特色化课程等以研究生为主的课程，培养1000名硕博人才和1000名本科人才。同时，政府还将提供实习、正式雇员、再就业等就业方面的援助，以确保人才。政府将和地方自治团体合作，新设产学合作人才培育项目，为中小和中坚企业提供2500名专业人才。产业部还将与有关部门进行磋商，将核电产业的主力军——韩国水力原子力、韩电技术等五家核电公共企业的编制规模从1.8万人扩大至2.2万人。