北韩预计将参加杭州亚运会 俄罗斯和白俄罗斯参赛前景不明

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韩国国际广播电台报道：北韩向杭州亚运会组委会提交了运动员代表团规模有关信息。本届亚运会将于9月举行，北韩预计将参赛。据日本媒体ANN12日报道，北韩向亚运会组委会登记了数百人规模的运动员代表团。据大韩体育会消息，亚运会参赛国须截至5月20日向杭州亚运会组委会预备登记运动员代表团规模，因此北韩此次提交的并非正式参赛名单，而是向组委会通报运动员代表团的最大派遣规模。由此，北韩参加此次亚运会基本上已成定局。北韩以新冠疫情为由单方面拒绝参加2020东京奥运会，受到国际奥委会的禁赛惩罚。该措施于去年12月到期，北韩随即申请参加在中国举行的本届亚运会。另外，战犯国家俄罗斯和白俄罗斯运动员以受邀选手资格参赛的计划前景不明。据大韩体育会有关人士透露，亚运会运动员代表团团长会议4月在杭州举行，会议没有提到邀请俄罗斯和白俄罗斯选手的问题。目前距离本届亚运会开幕仅剩下四个月的时间，有关事项必须做出决定，没有提及意味着实际上不会邀请。世界大学生夏季运动会将于7月在中国成都举行，俄罗斯和白俄罗斯运动员将不参赛。国际奥委会计划允许俄罗斯和白俄罗斯运动员以个人资格参加明年举办的巴黎奥运会，但受到了世界各国的抗议，因此正进行进一步讨论。