韩东海海域发生地震 地震危机警报上调至“注意”

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韩国国际广播电台报道：韩国东海海域发生地震后，行政安全部将地震危机警报级别从“关注”上调一级至“注意”。气象厅表示，将迅速预测今后可能发生的地震并予以通报。但由于缺乏关于引起地震的断层的信息，对未来地震的具体预测存在困难。15日清晨发生在江原道东海一带的4.5级地震是今年在韩半岛及周边海域观测到的规模最大的一次地震。今年韩国总计发生了44次2.0级以上地震，其中16次发生在东海地区。4月23日以来，该地区连续发生地震，其中在距离震源五公里以内地区观测到的2.0级以上地震多达13次。随着特定区域地震频发，行政安全部将地震危机警报级别从此前的“关注”上调至“注意”。行政安全部组建了地震紧急应对组，并启动了与气象厅、消防等有关部门的合作机制。气象厅在地震发生后的十秒内探测到了此次地震，并在八秒后向江原道地区居民发送了紧急灾难信息。据气象厅分析，此次地震发生在逆断层。逆断层指上盘上升、下盘相对下降的断层。气象厅表示，将迅速预测并通报今后有可能发生的地震。不过由于未对海域实施断层调查，目前无法预测未来地震的发生时间和震级。另外，原子力安全委员会表示，地震未对韩蔚核电站等核能设施造成影响。