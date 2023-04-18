去年领取高级情报奖金的脱北者猛增

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：近期，领取高级情报奖金的脱北者出现骤增。14日，国会外交统一委员会共同民主党议员金相姬从统一部获得的《2014年-2023年脱北者高级情报奖金发放情况》显示，去年统一部向64名脱北者发放了3.98亿韩元的奖金。其中最低为300万韩元、最高达1.48亿韩元。领取人数为2014年以来的最大值。北韩因新冠大流行封锁边境，去年入境韩国的脱北者仅为67人，考虑到这一点，领取人数之多可谓罕见。2014年至2019年平均每年有超过1000名脱北者入境韩国，其中2016年的奖金领取人数最多，为51人。政府未公开发放奖金的具体原因，因此无法确切掌握领取人数骤增的原因。不过该奖金仅在提供有助于国家利益、有价值的情报或设备（包括财物）的情况下发放，且须经过政府审查，有分析据此认为，去年入境的脱北者中，外交官或海外派驻人员等北韩精英或军人背景人士较多。据政府消息人士透露，往年入境的脱北者中，约80%为边境地区的北韩居民。新冠疫情暴发后，北韩封锁边境、中国采取严格的防疫措施，这部分人的逃离路径实际上被切断，而北韩海外派驻人员仍有脱北渠道。另外，政府有可能面向以往入境的脱北者展开了积极的情报收集活动，使得奖金领取人数骤增。去年64名领取人中，有60人在7月或7月以前领取奖金，若计入审查所需时间，对其中大部分人的发放决定在文在寅政府时期便已做出。不过去年的发放总额为2014年以来的最低值。这意味着与往年相比，大部分脱北者提供了价值较低的信息。政府于2017年5月将脱北者高级情报奖金上限从2.5亿韩元提升至10亿韩元。