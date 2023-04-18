尹锡悦对《护理法》制定案行使否决权

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦主持召开国务会议，决定对《护理法》制定案行使否决权，要求国会再议。尹锡悦表示，《护理法》引发了医疗团体间的激烈矛盾。尹锡悦在16日召开的国务会议中对《护理法》制定案行使了否决权，这是继4月初否决《粮食管理法》后，尹锡悦第二次行使否决权。尹锡悦介绍说，对《护理法》制定案行使否决权是由于该法案加剧了医生、护士和助理护士等医疗团体间的矛盾，尹锡悦还就该法案将护士的工作范围从医疗机构扩大至地区社会表示了担忧。尹锡悦表示，《护理法》引发了有关团体间的激烈矛盾，护士的工作范围超过了护理范畴，正在对维护国民健康造成影响。尹锡悦还表示，在野党共同民主党在未进行充分调解的情况下强行处理《护理法》制定案，对此表达了不满。尹锡悦强调，只有通过多个医疗专业团体的合作，才能很好地维护国民的健康。被重新发回国会的《护理法》将经历再次表决、或修正议决、或废除流程。再次获通过则需要过半数在籍议员出席投票且三分之二以上的出席议员投赞成票。反对目前版本《护理法》的执政党在国会占据三分之一以上议席，因此仅凭在野党的力量将难以再次通过《护理法》。另外，执政党正在推进包含改善护士待遇等内容的协调案。此外，尹锡悦当天未对《医疗法》修正案行使否决权。该法案此前也获国会通过，法案加强了犯罪医生的执照吊销力度。