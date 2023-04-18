韩举行抽象艺术家金焕基40年艺术世界回顾展

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韩国国际广播电台报道：韩国抽象艺术家金焕基为了寻找属于自己的艺术世界，从日本前往法国巴黎，又从巴黎来到了美国纽约，一生执着于探索艺术。金焕基的艺术世界绽放了点画艺术之花，回顾金焕基40年艺术世界的大型回顾展在韩国举行。坛子和女人、鸟和鹿，还有树木和云彩，囊括了金焕基画作的主要素材，也构成了唯一一幅宽度逾五米的壁画大作。在最近发现的画家手册中首次确认这是金焕基1960年的作品。展览策划人太贤善（音译）表示，有趣的是，手册中还记载了画家进行创作时期复杂、微妙的心境。手册上记载说，“太难受了，画了一整天，累到第二天睡了一整天”。这幅画色面重叠、烘托出协调，被指定为文化遗产，是韩国抽象画的先驱作品。跨越构想和抽象的界限，不断地探索新艺术领域的画家金焕基在巴黎留学时期追寻韩国式的抽象美术，埋头于无休止的尝试，之后又前往纽约，并进一步鞭策自己，为寻找属于自己的艺术世界而奋斗。历经千辛万苦，金焕基终于到达了“点”的世界。充满无数个点的特有的点画终于诞生，金焕基开启了灿烂的抽象世界。湖岩美术馆在结束历时一年半的装修后重新启用，在这里举行回顾金焕基40年艺术旅程的大型回顾展。展览策划人太贤善表示，此次回顾展并不是对画家艺术生涯的总结，其意义在于为了金焕基的新开始、是研究的开始，这可以说是此次画展的最大特征。在此次回顾展中，参观者可一览画家难得一见的早期作品到后来的黑色点画作品，同时可以看到画家的素描本等首次公开的珍贵遗物。